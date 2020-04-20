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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نشأت الديهي يحذر من 5 تطبيقات: غسيل أموال ودعارة مرقمنة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:01 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
سناء إسماعيل
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حذر الإعلامي نشأت الديهي، من خمسة تطبيقات إلكترونية وصفها بالأخطر وهي "لايكي، ولايف مي، وتانجو، وبيجو لايف، وتيك توك"، أخطرها "تانجو" ووصفه بـ"المصيبة".

وقال الديهي خلال حلقة برنامجه "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر فضائية "ten": "هذه التطبيقات خطيرة على بناتكم وأولادكم، غير مرخصة ومصدرها من الهند أو الصين، وكل تطبيق له وكيل رئيسي ووكيل فرعي في كل بلد، وفي مصر يوجد 5 وكلاء كبار لهذه التطبيقات بأسماء حركية، يضيف البنات، ويطلب منهن إضافة 50 و100 فتاة وتأخذ حصة 35%"، مشيرًا إلى أن الأمر يظهر بشكل مضحك ولكن الباطن يوجد فيه أشياء قبيحة مقابل عدد من الدولارات وتعرض في غرف خاصة.

وأضاف: "التطبيقات بمثابة كارثة مكتملة الأركان يتم فيها استخدام عملة غير مقننة وهي "الكوين"، وكذلك شبهة غسيل الأموال، ورقمنة الدعارة، وكأنه سوق نخاسة رقمي، وأحذر من الأموال الكثيرة والبنات الغلابة المحتاجين، حيث يطلب منهن فتح الكاميرا في بث على التطبيق من غرفة نومهن.

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