مصر تستقبل رمضان بـ«أمطار وأتربة وحرارة مرتفعة»

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بدءا من الغد سترتفع درجة الحرارة لتصل الأربعاء إلى 35 درجة، مع رياح شديدة مثيرة للأتربة.وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن أول يوم في رمضان سيشهد ارتفاعافي درجات الحرارة، تصل إلى 35 درجة، بالإضافة إلى هبوب رياح مثيرة للأتربة وسقوط أمطار على بعض المناطق في المساء.وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية بعد ذلك.وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدًا الثلاثاء، في القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلا للحرارة نهارًا، باردًا ليلا، مع شبورة مائية صباحا وشوائب عالقة والرياح معتدلة.وفي السواحل الشمالية الغربية من المتوقع أن يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.. وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون الطقس مائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد، حار نهارا مائل للبرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا والرياح معتدلة.. وفي جنوب الصعيد حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.