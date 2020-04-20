ترامب للمتظاهرين ضد إجراءات كورونا: «أنتم شعب عظيم»

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعاطفه مع المتظاهرين ضد إجراءات الإغلاق في عواصم الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مطالبين بإنهاء قيود كورونا، بحسب ما ذكرته صحيفة إندبندنت البريطانية.ووصف الرئيس ترامب المتظاهرين بأنهم «شعب عظيم» ملقيا باللوم على الرئيس السابق باراك أوباما في تدهور القطاع الصحي ما كان سببا في تفشي فيروس كورونا.وتابعت الصحيفة أن العاملين في قطاع الصحة بكولورادو ظهروا وهم يوقفون حركة المرور، لمنع قوافل الاحتجاج القادمة التي دعت المسؤولين إلى إنهاء تدابير البقاء في المنزل على مستوى الولاية بهدف التصدي لوباء كورونا.وأضافت أن عاملان صحيان في منطقة دنفر، وقفا عند ممر المشاة لتذكير المتظاهرين بضرورة تطبيق اجراءات الإغلاق، حيث كانت الولاية قد أبلغت عن أكثر من 400 حالة وفاة و1200 حالة دخول إلى المستشفى متعلقة بفيروس كورونا.وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة من المواطنين نظموا مظاهرات، أطلقوا عليها عملية «Gridlock» في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع للمطالبة بإعادة فتح الأعمال والاحتجاج على جهود الحجر الصحي التي حث مسؤولو الصحة العامة الأمريكيين على أخذها على محمل الجد.