رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب للمتظاهرين ضد إجراءات كورونا: «أنتم شعب عظيم»

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:13 م
ترامب
ترامب
أبوزيد على
طباعة
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعاطفه مع المتظاهرين ضد إجراءات الإغلاق في عواصم الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مطالبين بإنهاء قيود كورونا، بحسب ما ذكرته صحيفة إندبندنت البريطانية.

ووصف الرئيس ترامب المتظاهرين بأنهم «شعب عظيم» ملقيا باللوم على الرئيس السابق باراك أوباما في تدهور القطاع الصحي ما كان سببا في تفشي فيروس كورونا.

وتابعت الصحيفة أن العاملين في قطاع الصحة بكولورادو ظهروا وهم يوقفون حركة المرور، لمنع قوافل الاحتجاج القادمة التي دعت المسؤولين إلى إنهاء تدابير البقاء في المنزل على مستوى الولاية بهدف التصدي لوباء كورونا.

وأضافت أن عاملان صحيان في منطقة دنفر، وقفا عند ممر المشاة لتذكير المتظاهرين بضرورة تطبيق اجراءات الإغلاق، حيث كانت الولاية قد أبلغت عن أكثر من 400 حالة وفاة و1200 حالة دخول إلى المستشفى متعلقة بفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة من المواطنين نظموا مظاهرات، أطلقوا عليها عملية «Gridlock» في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع للمطالبة بإعادة فتح الأعمال والاحتجاج على جهود الحجر الصحي التي حث مسؤولو الصحة العامة الأمريكيين على أخذها على محمل الجد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد من أهلي جدة على خسارة «الأهلي» قضية السعيد في «فيفا»

تفاصيل توفير نظام للتقييم الإلكترونى لإنجاز الترقى عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020

متحدث الوزراء: لا مفر من استمرار الحظر فى رمضان

القوى العاملة تنفى فتح التسجيل لمرحلة ثانية للعمالة غير المنتظمة

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

كارثة فى الدوحة.. الغاز المسال يتسبب بخسائر فادحة بقطر

تفاصيل قانون زيادة المعاشات والعلاوة قبل إقراره بالبرلمان

متحدث الوزراء: لا مفر من استمرار الحظر فى رمضان

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظات مصر وأول يوم في رمضان 2020

عمرو درويش يكتب: سيبقى كورونا مضحكاً .. حتى يصاب عزيزٌ عندكم

صبحي: ندرس إنشاء صندوق لدعم الرياضيين والعاملين

تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 عبر الأقمار الصناعية

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
مؤمن المحمدي
نقطة فى بحر
ماجد حبته
الهروب من مواجهة كورونا!
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
المزيد

الثقافة

«كاتب وكتاب» يزين برامج الإذاعة المصرية في رمضان

وفاة الشاعر السوري سهل حسن الزهيري

«موت في حياة ما» لجيهان رافع.. رواية ترتكز على الشعور الإنساني

«العائدون» تصدر رواية "مايسترو" للكاتب محمد جميل خضر