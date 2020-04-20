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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«فاهيتا الروبيان المحمر».. وصفة جديدة من المطبخ الأسيوي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:09 م
فاهيتا الروبيان المحمر
فاهيتا الروبيان المحمر
إسلام جمال
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يعتبر الدخول للمطبخ، أحد وسائل الاستمتاع لأفراد العائلة، بسبب الحجر المنزلي المفروض ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ويعد الجمبري من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، ففي هذا التقرير نرصد طريقة جديدة لطهيه على الطريقة الأسيوية.

المكونات:

-800 جرام من الروبيان (بعد إزالة القشرة والعروق).
- ملعقتان طعام من زيت الزيتون.
- بصلتان مقطعان إلى شرائح.
- حبة فلفل أصفر، مقطعة شرائح.
- حبة فلفل أخضر، مقطعة شرائح.
- 4 فصوص من الثوم، مقطع.
- 3 ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة.
- مقدار 30 مل من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير:

في وعاء للخلط، يخلط الروبيان مع مغلف من التتبيلة المشكلة، مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم يغطى ويوضع في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.

- في مقلاة كبيرة، يحمر البصل والفلفل على نار متوسطة لمدة 5 دقائق حتى يصبح طريًا.

- يضاف الروبيان المتبل مع الثوم ويطهى لمدة عشر دقائق حتى يصبح لون الروبيان وردي.

- يزال من على النار، ويتم تحريك الكزبرة ثم يعصر الليمون الطازج.

- يقدم مع الأرز أو الخبر الدافئ.

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