محافظ دمياط: اتخذنا إجراءات احترازية مبكرة لمواجهة كورونا

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية مبكرًا، لمواجهة انتشار فيروس كورونا يوم شم النسيم.وأضافت محافظ دمياط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن» المذاع عبر فضائية «extra news» مساء الإثنين، أنه تم منع جميع السيارات المختلفة عن محافظة دمياط من الدخول إلى مصيف رأس البر، كما تم غلق كل الحدائق والمنتزهات والشواطيء بالمحافظة.وأشارت إلى أن الفنادق خالية من النزلاء تمامًا، كما تم إغلاق كورنيش النيل بدمياط وغلق الكوبري المعدني الذي يصل بين محافظة دمياط وبين رأس البر.