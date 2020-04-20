تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة فى بيان رسمى اليوم الاثنين، إنه تمت إحالة الطالبة حنين حسام إلى التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأوضح الخشت، أن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعى انتماءها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، خلال الساعات الماضية وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه فور تلقى الرسائل تم عمل بحث عن الاسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدًا أنه على الفور

من هى حنين حسام؟

وولدت حنين حسام في محافظة الجيزة في 5 ديسمبر 2000، وتدرس حنين حسام بكلية الآثار جامعة القاهرة، ودخلت عالم الفيديوهات قبل 4 سنوات، وحققت منه أرباحًا.