تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»
الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:43 م
إيمان ماهرطباعة
قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تحويل الطالبة حنين حسام بكلية الآثار التي اثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي للتحقيق معها غدًا.
وأثارت حنين حسام الجدل، بعد ظهورها خلال فيديوعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنها تستقطب الفتيات للعمل بأحد المواقع مقابل مبلغ مالي من ٣٦ دولارًا حتى ٣٠٠٠ دولار، بقولها "مش مطلوب منك غير إنك تظهري وجهك، وتكوني جميلة، وعمرك مش أقل من ١٨ سنة".
"كاميرا لايف"
واستغلت حسام أزمة كورونا المستجد وتوجه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تطبيق التيك توك، فحاولت جمع الفتيات لتغريهم بالمال عن طريق فيديو بثته عبر التيك توك قائلة:"هتيجيبوا 100 عميل أو أكتر، هتفتحوا الكاميرا من خلال لايف، وكل اللي محتاجاه منك يكون عندك نت كويس وإضاءة كويسة".
واستغلت حسام أزمة كورونا المستجد وتوجه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تطبيق التيك توك، فحاولت جمع الفتيات لتغريهم بالمال عن طريق فيديو بثته عبر التيك توك قائلة:"هتيجيبوا 100 عميل أو أكتر، هتفتحوا الكاميرا من خلال لايف، وكل اللي محتاجاه منك يكون عندك نت كويس وإضاءة كويسة".
"التحقيق مع حنين حسام في الجامعة"
وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة
القاهرة فى بيان رسمى اليوم الاثنين، إنه تمت إحالة الطالبة حنين حسام إلى التحقيقات
لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأوضح الخشت، أن الجامعة تلقت العديد من الرسائل
حول قيام إحدى الفتيات تدعى انتماءها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي
"الفيس بوك"، خلال الساعات الماضية وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل
فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.
وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه فور تلقى الرسائل تم عمل بحث عن الاسم بين كليات
الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدًا أنه على الفور