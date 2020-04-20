ضبط عاطلين متلبسين بسرقة توك توك فى المعصرة

تمكن ضباط مباحث المعصرة بقيادة المقدم محمد مجدى، رئيس مباحث المعصرة، اليوم الإثنين، من ضبط عاطلين تخصصا في سرقة التكاتك من الشوارع، وتم إخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة بالواقعة.تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من الأهالى بتمكنهم من ضبط عاطلين أثناء سرقتهما توك توك بمنطقة وادي حوف بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وبالفحص عثر بحوزة المتهمين على أسلحة بيضاء "كتر"، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.