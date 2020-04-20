«بـ 100 وش» .. 7 أفيشات جديدة لمسلسل نيللي كريم في رمضان 2020



فريق عمل مسلسل نيللي كريم "بـ 100 وش"

مسلسل " بـ 100 وش" من إنتاج العدل جروب تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري وهو من نوعية الأعمال الكوميدية التي نادرا ما تقدمها الفنانة نيللي كريم.

يذكر أن رمضان يشهد منافسة كبيرة خلال هذا العام بوجود عدد كبير من الفنانين من بينهما عادل امام بمسلسل فالنتينو ومحمد رمضان بمسلسل البرنس وأمير كرارة بمسلسل الاختيار وعدد كبير من الأعمال.





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طرحت شركة العدل جروب 7 افيشات جديدة من مسلسل "بـ 100 وش" الذي تقوم ببطولته النجمة نيللي كريم ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين وذلك عبر صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.وظهر على افيشات مسلسل "بـ 100 وش" كل فنان بمفرده من الأبطال الرئيسيين في المسلسل من بينهما مصطفي درويش وعلا رشدي بينما كشفت الافيشات عن أسماء الشخصيات نفسها وهي التي كشفت علي شخصية الفنانة نيللي كريم والتي تحمل اسم سكر بينما مصطفي درويش اسم فتحي وأسر ياسين اسم عمر.