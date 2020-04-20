محاكمة صاحب محطة وقود استولى على مواد بترولية بالنزهة

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز، المحامي العام، بإحالة صاحب محطة وقود للمحاكمة أمام الجنح، لاستيلائه على 183 ألف جنيه قيمة بيع مواد بترولية فى النزهة.وتبين من تحريات المباحث قيام المتهم بالاستيلاء على كمية كبيرة في المواد البترولية بقصد الاتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.وخلال التحقيقات أنكر صاحب الشركة التهم المنسوبة إليه.وكانت حملة تموينية، ضبطت المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة (بمحافظة القاهرة) لتلاعبه فى الدفاتر وتجميعه كمية قدرها (25٫900 لتر "بنزين 80– 92– سولار") للاتجار بها فى السوق السوداء، قدرت بمبلغ (183٫150) جنيهًا تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.