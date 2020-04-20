القليوبية: التزام بعدم النزول في شم النسيم.. ولم نرصد خروقات

شهدت محافظة القليوبية التزاما كاملا من المواطنين بعد الخروج في شم النسيم، وعدم التواجد في تجمعات والاحتفال بالربيع في منازلهم وسط الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وخلت الحدائق الشهيرة بالقناطر وكورنيش بنها وكافة أنحاء المحافظة من الزوار والتجمعات.فيما أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد شوارع المحافظة بكورنيش مدينة بنها، وكفر شكر، والقناطر الخيرية لمتابعة التزام المواطنين بعدم التواجد فى الحدائق والمتنزهات بمناسبة شم النسيم والتأكد من خلوها من المواطنين.وأكد المحافظ أن هناك التزام ووعي كبير بين المواطنين بالقليوبية، مشيرا إلى أن غرف العمليات لم ترصد أي خروقات للقرارات أو تجمعات حتي الآن، سواء بالتجول بصورة فردية أو جماعية على طول مسار كورنيش النيل، والحدائق العامة، أو المتنزهات، أو المراسي، أو المراكب النيلية بكل صورها،مشددا علي تنفيذ القانون في حال ضبط أي مخالفات.