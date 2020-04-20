التحقيق في انهيار أجزاء من عقار بحدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار انهار السلم الخاص به لبيان سلامته من عدمه وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الحادث وإخلاء المبنى من السكانكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء أسامة فاروق مديرية الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة نجحت في إنقاذ 7 أشخاص من داخل عقار انهار السلم الخاص به في منطقة حدائق القبة.وتم إجراء اسعافات أولية لـ 2 مصابين في المكان، وتم إنزال معظم السكان المتواجدين دخل العقار بواسطة سلم هيدروليكي بالمكان لحين إجراء إصلاحات داخل العقار.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بانهيار سلم عقار بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان مدعومة بسيارات إنقاذ وسلالم هيدروليكية، وتم إنزال عدد من سكان العقار بعد سقوط السلم.