9 توابيت.. وزير السياحة يعلن اكتشاف أثري جديد بسقارة (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الوزارة اعتادت أن تعلن عن الاكتشافات الأثرية في المؤتمرات الصحفية الدولية الكبيرة، ولكن ستحتفل هذا العام بيوم التراث العالمي بطريقة مختلفة.وأضاف "العناني" خلال لقائه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه تم الإعلان عن اكتشاف واحد من أشهر المعالم الأثرية والمحفوظ جيدا بالمنطقة وهى مقبرة الكاهن "واحتى" من الأسرة الخامسة في القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد.وأشار الوزير إلى أنه بعد بضعة أشهر من إعلان اكتشاف مقبرة للحيوانات، وكانت بها العديد من الحيوانات النادرة المحنطة، اليوم نعلن في نفس المكان في سقارة اكتشاف بئر فى نهايته اكتشفوا خمسة توابيت من الحجر الجيرى و4 توابيت خشبية بداخلها مومياوات بشرية.