انخفاض أسعار الذهب عالميًا 1.44%

هبط سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم، بمقدار 24.70 دولارًا أمريكيًا أو بما يعادل نسبة 1.44% ليستقر عند 1693.15 دولارًا أمريكيًا.وتراجع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بمقدار 36.95 دولارًا أمريكيًا أو بما يعادل نسبة 2.14 % ليستقر عند 1692.55 دولارًا أمريكيًا.تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% الجمعة الماضية، إذ تحسنت الشهية للمخاطرة بفضل خطط أولية لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ومؤشرات مبكرة على نجاح عقار تجريبي لعلاج وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1701.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض 1.9 % في وقت سابق من الجلسة.