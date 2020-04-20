كورونا حول العالم.. 2.4 مليون إصابة و625 ألف حالة تعاف

أظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات إلى 2.4 مليون حتى صباح اليوم الإثنين.وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و407 آلاف حالة عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 625 ألف حالة، مشيره أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى نحو 165 ألف حالة.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تلتها من حيث الإصابات إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وتركيا، والصين، وإيران، وروسيا، والبرازيل.وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 764 ألف إصابة إلى جانب نحو 41 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 199 ألف إصابة ونحو 20 ألف وفاة.وسجلت إيطاليا نحو 179 ألف إصابة ونحو 24 ألف وفاة، أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و747 إصابة و4632 وفاة.