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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أكبر متعافي من كورونا في الأقصر يكشف كيف قضى فترة العلاج؟

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:18 م
الأقصر
الأقصر
سناء إسماعيل
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قال الحسن محمد عباس، ابن أكبر متعافي من فيروس كورونا، إن أسرته كانت تعتقد أن ما يمر به والده فى بداية الأمر هو دور برد عادي وبسيط، ولكن التفتنا إلى أن الأعراض التي يتم الإعلان عنها تنطبق على والدي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية: "لم نبحث عن مصدر العدوى التي لحقت بوالدي، كونه شخصية يفضل التحرك بشكل مستمر".

وأضاف أنه عقب ذلك توجه بوالده إلى مستشفى حميات الأقصر وتم سحب العينة منه وبعدها ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

واستطرد نجل أكبر متعافي قائلًا: "والدي قضى أسبوعًا بمستشفى أسنا للعزل الصحي، وكنا نتابع حالته من إدارة المستشفى، وهو أول حالة تم تسجيلها بمركز قوص بمحافظة قنا".

وقال الحاج محمد عباس، أكبر متعافي من كورونا، خلال اتصال مشترك، إنه حظى برعاية طبية على أعلى مستوى، موجهًا الشكر إلى العاملين في المنظومة الطبية كافة على الدور الكبير الذى يبذلونه في علاج المرضى، وتابع: "كانوا يستجيبوا لنا في صمت وهدوء".

وألقى الحاج محمد عباس، قصيدة شعرية تعبر عن المرحلة التى مر بها وألمه مع إصابته بفيروس كورونا، ناصحًا المصريين بالحذر من خطورة الفيروس القاتل وإتباع تعليمات وزارة الصحة، وتابع:"ولذلك أنا أقول تركنا السلام والتزامنا بالتعليمات وخفنا جميعًا من الاشتباه".

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