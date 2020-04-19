مستشار المفتي: التراويح بالأئمة فقط قد تدفع الأهالي لاقتحام المسجد

علق الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لفضيلة مفتى الجمهورية، على مقترح صلاة التراويح بالأئمة فقط في المساجد، لاستحضار الأجواء الرمضانية، قائلًا إن الأمر يتطلب بحثًا من مسئولي الأوقاف والصحة، مع مراعاة أن ما يصلح في مكان قد لا يصلح في مكان آخر.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد":"في بعض الأماكن والمدن إذا فتحت المساجد للإمام فقط، قد يقتحمها الأهالي".وأكد الدكتور مجدي عاشور، أنه لا يجوز الصلاة خلف الإمام في التلفزيون، لأنه عند الأئمة الأربعة، يشترط اتصال الصفوف، ومتابعة الإمام في حركاته.