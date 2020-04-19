بعد حظر زراعة الموز.. الديهي لـ«المتضررين»: جربوا البصل

علق الإعلامي نشأت الديهي، على القرار الذي أصدره وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي، والري، بشأن تنظيم زراعة الموز في مختلف المحافظات، وحظر زراعة الموز بكل الأراضي الصحراوية والجديدة أيًا كان مصدر مياه الري، واستثناء من ذلك المساحات المنزرعة فعليًا قبل صدور هذا القرار وحتي انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها وبحد أقصي 3 سنوات، قائلًا:" إن هذا القرار صائب في هذا التوقيت".وأضاف الديهي خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أننا بحاجة لإعادة بصمتنا الزراعية لكل المحاصيل.وناشد الإعلامي نشأت الديهي، المتضررين من منع زراعة الموز بالتوجه لزراعات أخرى، معقبًا: "ازرعوا بصل، شوال البصل أغلى من برميل البترول"، مشددًا على ضرورة أن تكون الروشته القادمة لمصر روشته زراعية.وتابع الديهي: "أمامنا فرصة تاريخية لتعويض خسائرنا من خلال الزراعة".