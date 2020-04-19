«الإفتاء»: الخوف من كورونا ليس سببًا لإفطار رمضان

أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" لا يعطي الحق في الإفطار في نهار شهر رمضان، مشيرة إلى أن الغاية من الصيام هي التقوى، وطالبت بالإقبال على الله بالطاعات.وكتبت دار الإفتاء تغريدة على "تويتر"، قالت فيها: "مجرد الخوف من الإصابة بفيروس كورونا ليس مسوِّغًا للإفطار".وأضافت الدار: "التقوى هي الغاية الكبرى من الصيام؛ فأقبل على الله بالطاعات لترى الأنوار والبركات، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].