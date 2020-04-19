رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الإفتاء»: الخوف من كورونا ليس سببًا لإفطار رمضان

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:59 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
أميرة العناني
طباعة
أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" لا يعطي الحق في الإفطار في نهار شهر رمضان، مشيرة إلى أن الغاية من الصيام هي التقوى، وطالبت بالإقبال على الله بالطاعات.

وكتبت دار الإفتاء تغريدة على "تويتر"، قالت فيها: "مجرد الخوف من الإصابة بفيروس كورونا ليس مسوِّغًا للإفطار".

وأضافت الدار: "التقوى هي الغاية الكبرى من الصيام؛ فأقبل على الله بالطاعات لترى الأنوار والبركات، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم السبت 18-4-2020 في الأسواق المصرية

الأرصاد: طقس الغد بارد ليلًا والقاهرة 29

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19 - 4 - 2020

إجراءات وقائية بين عمال «الجيزة للغزل» بعد ظهور مصابين بكورونا

الصور

image description

لأول مرة «حيوان الإسكندرية» في إجازة خلال أعياد الربيع (فيديو)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19 - 4 - 2020

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

الإفتاء: دعوات الصلاة أعلى أسطح المنازل غير جائزة شرعًا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

«روّاد حتى في النميمة».. تعرف على صحافة «يُحكى أن» المصرية

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

فورمولا 1: هورنر يتحدث عن إنقاذ الفرق الصغيرة في ظل أزمة كورونا

تقنية جديدة لقياس استجابة النباتات للمؤثرات الخارجية

منظومة إلكترونية جديدة تساعد في التعرف على بعوض الأمراض

توم هانكس يكشف تجربة كورونا: آلام وإعياء.. واستسلام سريع

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
د.أحمد الخميسى
القراءة مثل الحب.. تأتى مبكرًا
ماجد حبته
ألمانيا هزمت الوباء.. دعائيًا!
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب: «ذاكرة المعرض» ضمن مبادرة «خليك فى البيت»

ما مصير مشروع «شارع المكتبات» في ظل أزمة كورونا؟

مهرجان الشارقة السينمائي يطلق مجموعة من الأفلام العالمية

«حكايات المطر».. رواية جديدة للكاتبة آسيا عبد الهادى