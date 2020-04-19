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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دينا الشربينى: عمرو دياب صاحب موسيقى «لعبة النسيان»

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:54 ص
جريدة الدستور
حسن أمين
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كشفت الفنانة دينا الشربيني عن قيام النجم الكبير عمرو دياب بوضع الموسيقى التصويرية لمسلسلها الجديد «لعبة النسيان».

وقالت دينا الشربيني، في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة mbc: «عمرو دياب هو من وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل، ومفيش أحلى من الموسيقى اللي عملها»

وتابعت: «عمرو دياب رقم 1 في الوطن العربي، وإخلاصه في عمله هو سر نجاحة على مدار 30 عامًا، وكل عمل يضع فيه بصمته هو ضمان لنجاحة، وهو يعمل يوميًا حتى في أوقات الحظر بسبب الكورونا».

وأضافت: «عمرو دياب قال لي أنا جاي من بورسعيد عشان أعمل مشروع موسيقى، ولهذا فالعمل بالنسبة له الأولوية، وأود أن أشكره على دعمه لي في عملي؛ ولأنه "مستحملني" في هذه الفترة».

وردًا على مداعبة عمرو أديب لها: قالت: «عمرو مبيجيش البلاتوه، بس متابعني ومتحملني دايمًا، وهو بيخاف على صحته عشان شغله وجمهوره، وملتزم بتعليمات الحظر المنزلي، ومع ذلك يمارس الرياضة يوميًا».

يذكر أن دينا الشربيني تشارك في موسم رمضان بمسلسل «لعبة النسيان» تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته أحمد داوود، وإنجي المقدم، ورجاء الجداوي.

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