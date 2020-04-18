مستشار الرئيس: معدل الإصابات بكورونا في مصر حتى الآن متوقع

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن معدل إصابات كورونا في مصر حتى الآن هو المتوقع في هذه المرحلة، مضيفًا «صحيح أننا لن نستطيع تحديد وقت ذروة الفيروس، لكن الشيء الجيد أن منحنى الإصابات أفقي، ويأخذ وقتًا طويلًا، مع تقليل المخاطر، وهو سيناريو أفضل من المنحنى الرأسي، الذي تأتي ذروته سريعًا لكن بأرقام كبيرة».وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد على خير، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن نسب الوفيات عملية تراكمية، لحالات موجودة وحرجة متواجدة في مستشفيات العزل منذ عدة أيام، ومعظم حالات الوفاة يكون لديهم أمراض مصاحبة مثل الضغط والسكر والكلى، ونسب الوفاة أقل فيمن لا يعانون من أمراض مزمنة.واختتم أن علاج الأفيجان هو أكثر الأدوية استخدامًا فى كثير من الدول، وهناك الكثير من النتائج السريرية له، ونتابع الأبحاث الإكلينيكية وهذا هو أحد الأدوية المهمة، كما أن مصر تستخدم بروتوكول من العلاج يتضمن مجموعة من العلاجات والأدوية، كل مريض يأخذ دواءً أو علاجًا حسب حالته الصحية.