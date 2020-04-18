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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى: 22 مصابًا بكورونا في برج سكني بالدوحة

السبت 18/أبريل/2020 - 09:33 م
أحمد موسى
أحمد موسى
رباب الأهواني
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحد أبراج الدوحة بها 22 مصابًا بفيروس كورونا المستجد ومعظمهم من العاملين في قناة الجزيرة الإرهابية، معلقًا: "مش هنقول شوطة تخدهم.. ولا ربنا ياخدهم كلهم.. ولا إنها فرصة نخلص منهم زي ما هما بيقولوا على مصر".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت، أن قطر سجلت أكثر من 5 آلاف حالة مصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدوحة بها حالات مصابة بفيروس كورونا كثيرة غير الأرقام المعلنة.

ونوه إلى أن الجزيرة تخرج للحديث عن مصر بشكل سلبي بهدف إسقاط الدولة، متابعًا: "علينا اتباع تعليمات الدولة المصرية وعدم مساعدة أعداء مصر الذين يرغبون في هدمها وتخريب مؤسساتها".

واستطرد: "رغم أنهم أعداء الوطن لا نتمنى لأحد الإصابة بفيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في قطر إلى ثماني حالات.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى تسجيل 345 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5008 حالات.

وأشارت إلى تسجيل 46 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى 510 حالات.


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