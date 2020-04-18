رئيس جامعة الإسكندرية يكشف عن مصير امتحانات السنوات النهائية بالكليات

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الفصل الدراسي الثاني مستمر حتى 30 أبريل الجاري أو نهاية الفصل الثاني للطلاب بنظام الساعات المعتمدة، مشيرًا إلى أن طلاب السنوات النهائية سوف ينتظرون حتى انتظام الدراسة مرة أخرى ويخضعون للامتحانات.وأضاف "الكردي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه مع نهاية شهر مايو سوف تظهر الصورة النهائية حول فيروس كورونا، وفي حال استمرار الوضع كما هو عليه سيكون هناك اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ قرار في هذا الأمر.وتابع رئيس جامعة الإسكندرية: "بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني في 30 أبريل سيكون هناك مساران لانتقال طلاب سنوات النقل، وهي إجراء رسالة بحثية أو مشروع بحثي بدلا من الامتحانات أو عن طريق اختبارات إلكترونية".