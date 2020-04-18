نهى نبيل توضح حقيقة القبض عليها بعد مغادرتها الحجر المنزلي

ردت الإعلامية والفاشنيستا الكويتية ذات الأصول المصرية نهى نبيل، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول القبض عليها واحتجازها بعد مخالفتها للحجر المنزلي في الكويت.ونشرت نهى نبيل، فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع "سناب شات"، ردت فيه على هذه الأخبار قائلة، إنها أدلت بأقوالها في الجهات المعنية وأن التحقيقات مستمرة، مؤكدة أن ما قامت به هو عمل خير تلبية لاحتياجات الوطن في هذا الوقت العصيب، وليس إعلان مدفوع.وردت على منتقديها قائلة: "سمعت كلامًا كثيرًا ووصفوني بالمستهترة واتهموني بعدم احترام القانون، فإذا كان البعض لا يحب عملي أو طريقتي فلا يجب أن يتمنى لشخصي الشر، فالشماتة لا تصح في هذه المواقف فأنا لست إنسانة مستهرتة ولست فوق القانون بل أحترمه، البعض كان يهاجمني بدون أن يعرفني فأقول لهم إذا كنت لا تعرفني فعلى الأقل أكرمني بحسن ظنك".وكانت نهى نبيل، قد غادرت الحجر المنزلي، والمقرر 14 يومًا وذلك بعد عودتها من زيارة بعض الدول الأوربية، ونشرت فيديو لها خلال التبرع لإحدى بنوك الدم، وهو الأمر الذي عرضها للانتقادات واتهمها البعض بأنها تقدم إعلان مدفوع الأجر، وهو ما نفته مؤخرًا.وقالت في نفيها، إنها توجهت إلى حملة التبرع بالدم فور انتهاء مدة الحجز المنزلي البالغة 14 يومًا من تاريخ دخولها للأراضي الكويتية قادمة من جولة في عدد من الدول الأوروبية.