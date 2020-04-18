عمرو عرفة يشارك جمهوره آخر صورة لعلاء ولى الدين

شارك المخرج عمرو عرفة، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، بصورة له برفقة الفنان علاء ولي الدين، وذلك قبل رحيله بساعات قليلة.وقال عمرو عرفة، في تغريدته: "كان آخر يوم تصوير في البرازيل وجريت على علاء أتصور معاه مع إني عمري ما طلبت من ممثل أثناء الشغل أتصور معاه وربنا يعلم دي كانت آخر مرة ليا وليه.. تاني يوم رجعنا مصر وحصل اللي حصل.. ألف رحمة ونور عليه.. نسألكم الفاتحة".يذكر أن الفنان علاء ولي الدين، فارق الحياة عن عمر يناهز التاسعة والثلاثون والذي وافق آنذاك أول أيام عيد الأضحى، جراء مضاعفات السكري الذي كان يعاني منه، وكان آخر عرض في السينما لعلاء ولي الدين كان فيلم "ابن عز"، لكن آخر فيلم قام بتصويره ولم يكتمل نتيجة لوفاته هو فيلم "عربي تعريفه" لحازم الحديدي.