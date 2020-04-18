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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سرعة رفع كفاءة مستشفى الطلبة لتخصيصها كمستشفى عزل إضافي بأسيوط

السبت 18/أبريل/2020 - 12:31 م
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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وجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بسرعة إنهاء أعمال رفع كفاءة البنية التحتية لمستشفى الطلبة والجارى تنفيذها من أجل تطوير المبنى المستشفى وتحديث إمكانياتها وذلك من أجل تخصيصها كمستشفى عزل إضافي بجانب مستشفى الراجحى الجامعي التي تم تجهيزها كمستشفى عزل لمصابي ففيروس كورونا المستجد من أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمبنى المستشفى وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية والدكتور عصام عزت نائب مدير المستشفى الجامعة لشئون الاستقبال العام والدكتور مصطفى أبو العلا نائب مدير مستشفى الطلبة.

وكشف الدكتور طارق الجمال إلى أنه يجرى الإعداد لتسخير إمكانيات مستشفى الطلبة ضمن الخطة الاحترازية للجامعة في مواجهة كوفيد 19 حيث من المقرر تخصيصها كمستشفى عزل للحالات المشتبه فى إصابتها لحين الانتهاء من الفحوصات والمسوحات الطبية الكاشفة عن الفيروس أو كذلك لمقرات لعزل الطلاب المصابين بالفيروس المستجد.

وأوضح محافظ أسيوط أن المستشفى تضم 4 طوابق وتبلغ عدد الغرف في كل طابق نحو 12 غرفة وتضم أحدث التجهيزات والمعدات الطبية إلى جانب وحدة متخصصة للغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي من أعضاء هيئة التدريس وكذلك أبناء الجامعة من الطلاب.
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط

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