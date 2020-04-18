«مسعود»: توقعات بارتفاع معدل النمو الاقتصادى لـ4% رغم كورونا

قال الدكتور علي عطية مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن صندوق النقد الدولي أكد في تقرير له منذ عدة أيام أن الاقتصاد الوحيد المتوقع نموه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية ككل هو الاقتصاد المصري بمعدل نمو 2%، لافتًا إلى أنه توقع تراجع بعض الاقتصاديات في المنطقة إلى 12% بسبب جائحة كورونا.وأضاف مسعود خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يرى في ضوء أداء الحكومة المصرية في إدارة أزمة كورونا، إلى جانب المشروعات القومية التي لم يذكرها تقرير مؤسسة ستاندرد أند بورز الاقتصادية، أن معدل نمو الاقتصاد المصري سوف يصل إلى 4% رغم كورونا.وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصدمات ونجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية قبل بداية أزمة كورونا.