سر تعتيم أردوغان على العدد الحقيقى لضحايا كورونا

كشف الدكتور بشير عبدالفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، سبب إخفاء الحكومة التركية للحقائق بشأن فيروس كورونا، حيث قال «ما تعانيه تركيا من أزمات اقتصادية جعل أردوغان يخفي خسائر فيروس كورونا».وأضاف «عبدالفتاح» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج «الآن» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الاقتصاد التركي مثقل بالمغامرات العسكرية والإنفاق على المرتزقة والدواعش ما جعل الحكومة غير مستعدة لخسائر فيروس كورونا وأثر بشكل كبير على الاقتصاد الداخلي لاسطنبول».وسجلت تركيا 126 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1760 حالة.