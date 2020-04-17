وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي ما يتم تداوله بشأن الاتجاه؛ لمناقشة إلغاء البحث البديل عن الامتحانات لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدا أن هذا "كذب وافتراء وعبث".وأضاف "شوقي" في تصريح لـ"الدستور": "لن يحدث هذا ومن يريد هذا يستطيع إعادة السنة فهذا قراره".وكان قد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.وأشارت الوزارة أن المنشور المتداول بشأن طلاب التعليم المجتمعي لا ينطبق على طلاب التعليم العام، موضحة أن طلاب التعليم المجتمعي لهم وضع خاص مثل طلاب المنازل وطلاب أبناء المصريين في الخارج وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، وتم نشرها على موقع الوزارة عبر الرابط: http:moe.gov.egProject_topics_2020.