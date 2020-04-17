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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: تعامل أوباما مع أنفلونزا الخنازير كارثي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:05 م
ترامب
ترامب
أبوزيد على
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كتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منذ قليل، العديد التغريدات بشأن تفشي فيروس كورونا في واشنطن.

وقال ترامب: "جو بايدن قال إن تعامل باراك أوباما مع أنفلونزا الخنازير H1N1 كان بمثابة الكارثة، حيث توفي 17 ألف شخص بدون عذر".

وتابع أنه بالنسبة للصين فلقد أعلنت بكين للتو تضاعف أعداد وفياتها نتيجة كورونا، مشيرًا إلى أن الأعداد أعلى بكثير من ذلك وأعلى بكثير من الولايات المتحدة.

كما حث الرئيس الأمريكي على حسابه تويتر دول العالم بتكثيف اختباراتها ضد فيروس كورونا للتصدي للوباء.
ترامب: تعامل أوباما مع أنفلونزا الخنازير كارثي
ترامب: تعامل أوباما مع أنفلونزا الخنازير كارثي
ترامب: تعامل أوباما مع أنفلونزا الخنازير كارثي
ترامب: تعامل أوباما مع أنفلونزا الخنازير كارثي
ترامب: تعامل أوباما مع أنفلونزا الخنازير كارثي
ترامب: تعامل أوباما مع أنفلونزا الخنازير كارثي

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