ترامب: تعامل أوباما مع أنفلونزا الخنازير كارثي

كتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منذ قليل، العديد التغريدات بشأن تفشي فيروس كورونا في واشنطن.وقال ترامب: "جو بايدن قال إن تعامل باراك أوباما مع أنفلونزا الخنازير H1N1 كان بمثابة الكارثة، حيث توفي 17 ألف شخص بدون عذر".وتابع أنه بالنسبة للصين فلقد أعلنت بكين للتو تضاعف أعداد وفياتها نتيجة كورونا، مشيرًا إلى أن الأعداد أعلى بكثير من ذلك وأعلى بكثير من الولايات المتحدة.كما حث الرئيس الأمريكي على حسابه تويتر دول العالم بتكثيف اختباراتها ضد فيروس كورونا للتصدي للوباء.