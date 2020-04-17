أهالي عزبة أبوربيع يذبحون عجلًا بعد انتهاء العزل (صور)

سادت حالة السعادة بين أهالي عزبة أبور بيع بقرية السبع آبار الشرقية بمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، عقب قرار اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٢٠ بإنهاء العزل، والذى استمر 14 يومًا، بعدما ظهرت بهما إصابة زوجين بفيروس كورونا المستجد ويمكثان حاليًا بالحجر الصحي في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.وذبح أهالي العزبة عجلًا في تعبير منهم عن فرحتهم بانتهاء العزل وسلامة الجميع، وعدم إصابة أي شخص بفيروس كورونا.وشهدت العزبة طوال الأيام الماضية حالة من الالتزام التام، ومعاونة الأجهزة التنفيذية والصحية والأمنية، في عزلها للعزبة، فضلًا عن عدم ظهور أعراض الفيرس على أي شخص من أفراد العزبة.