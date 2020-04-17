ضبط 12 شخصًا وبحوزتهم 12 قطعة سلاح نارى غير مرخصة

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بحملة أمنية مكبرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي مدعومة بقوات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر بدائرة مركز شرطة صدفا.وأسفرت عن ضبط 12 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 12 شخصًا، منها 6 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش و2 فرد خرطوش.وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.