«الرى» تغلق حدائقها ومتنزهاتها فى أعياد الربيع

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بالقيادات التنفيذية بالوزارة؛ لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات المقبل، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.واستعرض المهندس محمود السعدي، رئيس مصلحة الري، أعمال المتابعة والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لجميع الترع، وكذلك استمرار غلق حدائق الري أمام المواطنين خلال أعياد الربيع في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأشار وزير الموارد المائية والري إلى التنسيق مع المحافظين لغلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة، خلال الفترة المقبلة، وخصوصًا خلال فترة أعياد الربيع؛ لمنع كل أشكال الزحام والتكدس، ومنعًا لانتشار الفيروس بين المواطنين.وأفاد المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأنه جار حاليًا الانتهاء من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لجميع المصارف، ومتابعة مناسيب المصارف الأساسية، مثل بحر البقر وحادوس وفارسكور وغرب النوبارية والسرو، وذلك في ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات.ووجه الوزير بقيام الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف بالمتابعة؛ للانتهاء من أعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجات، وكذلك مراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة في ضوء المستهدف تنفيذه والتنسيق مع قطاع التخطيط بشأن برامج الصرف من الاستثمارات المخصصة لقطاعات الوزارة قبل 30 يونيو من العام المالي الجاري.