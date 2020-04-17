رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرى» تغلق حدائقها ومتنزهاتها فى أعياد الربيع

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:11 ص
محمد عبدالعاطي
محمد عبدالعاطي
طباعة
عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بالقيادات التنفيذية بالوزارة؛ لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات المقبل، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

واستعرض المهندس محمود السعدي، رئيس مصلحة الري، أعمال المتابعة والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لجميع الترع، وكذلك استمرار غلق حدائق الري أمام المواطنين خلال أعياد الربيع في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى التنسيق مع المحافظين لغلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة، خلال الفترة المقبلة، وخصوصًا خلال فترة أعياد الربيع؛ لمنع كل أشكال الزحام والتكدس، ومنعًا لانتشار الفيروس بين المواطنين.

وأفاد المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأنه جار حاليًا الانتهاء من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لجميع المصارف، ومتابعة مناسيب المصارف الأساسية، مثل بحر البقر وحادوس وفارسكور وغرب النوبارية والسرو، وذلك في ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات.

ووجه الوزير بقيام الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف بالمتابعة؛ للانتهاء من أعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجات، وكذلك مراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة في ضوء المستهدف تنفيذه والتنسيق مع قطاع التخطيط بشأن برامج الصرف من الاستثمارات المخصصة لقطاعات الوزارة قبل 30 يونيو من العام المالي الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متحدث «الوزراء» يحذر: تنفيذ قرارات الحكومة بـ«شدة» في شم النسيم

نسبة الاثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم و أنواع السياحة في مصر .. بحث عن السياحة

«منصور للسيارات» يدعم الجيش الأبيض بـ50 مليون جنيه

هيئة الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الصيفية (فيديو)

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

متحدث الوزراء يكشف حقيقة تطبيق الحظر فى رمضان

«المصل واللقاح» يعلن موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

وفاة الممثل الهوليوودى براين دينيهى عن 81 عامًا

فعاليات الاحتفال بيوم الأرض «أونلاين» الأربعاء

وضع كمامة على وجه تمثال مارادونا فى بوينس آيرس

لجنة جائزة الأمير طلال الدولية تجتمع «عن بعد» لإعلان الفائزين بمليون دولار

مقالات الرأي
نرمين يسر
يفضلون الميلودراما وليس الخيال العلمي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا تكن مثلهم
د. محمد عفيفي
أمريكا.. إلى متى القوة العظمى الوحيدة؟
مدحت بشاى
مدرسة الدكتورة سونيا لحقوق المواطنة
المزيد

الثقافة

دار الكتب تصدر الجزء الثاني من «شفاء الأسقام ودواء الآلام»

«الثقافة» تستجيب لإنقاذ نجل المؤلف شوقى عبدالحكيم

«خليك في البيت».. «قومي ثقافة الطفل» يطلق «اسمع وعبر»

بعد قليل.. باقة طرب لـ«الحلو» و«كوميديا البؤساء» على يوتيوب «الثقافة»