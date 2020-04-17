ما حكم استغلال أسطح المنازل للصلاة فى زمن الكورونا؟.. «الأفتاء» تجيب

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ما نراه من قيام البعض بالتجمع أعلى أسطح المنازل للصلاة جماعة فهذا لا يجوز، لأن ذلك يعرض حياة الناس للخطر، فربما كان أحدهم يحمل الفيروس ولكنه لا يشعر به وهو ما أكدته تقارير خبراء الصحة.وأضاف أمين الفتوى، أن الدولة حينما قررت غلق المساجد هي لم تغلقها من أجل الإغلاق، وإنما للحفاظ على المصلين من احتمالية الإصابة بكورونا.من ناحيته، أكد الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التحايل على قرارات الدولة في وقت الأزمات، وخصوصًا وقت انتشار فيروس كورونا، أسلوب مرفوض.وأضاف: "نقول بوضوح في مثل هذه المواقف أنه ينبغي التزام كل متدين وعاقل بالإجراءات التي توضحها الجهات المعنية، ومن يخالف ذلك آثم".ولفت إلى أنه في مثل حالة تجميع الناس ولو بزعم الصلاة فوق أسطح المنازل، رافضًا الالتزام بالإجراءات، فإن ذلك يعرض الناس للأذى والضرر البالغ، ولذلك من يجمع الناس بأي حجة من الحجج ويخالف الإجراءات الصحية والوقائية فهو آثم.