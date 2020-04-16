نصائح للحوامل للوقاية من «كورونا» (فيديو)

قال الدكتور عاطف الشيتاني، استشارى الصحة الإنجابية، إنه لا يوجد بحث علمي يثبت أن الحامل أكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد عن غيرها.وناشد "الشيتاني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، السيدات الحوامل باتخاذ الإجراءات الوقائية، بالتباعد الاجتماعي والتطهير وغسل الأيدي بالماء والصابون بصفة دورية.وأشار إلى أن السيدات الحوامل يجب عليهن المتابعة الدورية مع الطبيب لاحتياجهم إلى رعاية طبية خاصة؛ قائلا: "يجب على السيدات الحوامل انتقاء الأماكن التي سيتم ولادتهم بها".وتابع الشيتاني: "يجب على القطاع الخاص أخذ جميع الإجراءات الوقائية لأن حوالي 60% من السيدات الحوامل يقمن بالولادة في مراكز أو مستشفيات خاصة".