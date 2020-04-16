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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الشناوي: مغرض من يروج أن دور العبادة أغلقت والدراما مستمرة

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:35 م
طارق الشناوي،
طارق الشناوي،
سناء إسماعيل
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قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن محاولة البعض تشويه صورة الدراما المصرية، يعد سذاجة تهدف إلى إثارة الضغائن، موضحًا أن الفن جزء حميم لدى المصريين بمختلف أنواعه، وإذا كان هناك خطورة على الإنسان، يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية مع مراعاة الصالح العام للدولة المصرية ومواطنيها والدولة رأت استمرار العمل والإنتاج مع اتباع التعليمات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "ON E"، أنه طالما هناك إجراءات احترازية تتبع في العمل الفني فلا مانع من استمراره، وتابع: "الشاشة تقدم منتج فني يخدم المصريين وينصحهم.. ووضع المسجد والكنائس مقابل الدراما أمر خاطئ تمامًا.. عبادة الله تتم في أي مكان ومن يروج أن دار العبادة أغلقت والدراما مازالت مستمرة مغرض".

وأوضح أن صحة الإنسان تعد في مقدمة أولويات الدولة، والله سبحانه وتعالى أمرنا بحماية أنفسنا وأن لا نلقى بأنفسنا في التهلكة، وتابع: "الدولة نظمت عمل الفن المصري خلال العمل وهو ما يتم اتباعه الآن".

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