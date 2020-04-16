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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

البرلمان يعقد جلسة لتعديل قانون الطوارىء (فيديو)

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:36 م
علي عبدالعال
علي عبدالعال
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أكد أن البرلمان قرر عقد جلسة يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 أبريل بدلا من 29 و30 إبريل الحالي وفق ما كان محددا في وقت سابق.

وأضاف «بكري» خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن رئيس مجلس النواب قال في تصريحات خاصة للبرنامج، إن استعجال الإعفاءات والزيادات والموافقة على بعض القوانين الآخرى كانت وراء الإسراع بعقد جلسات البرلمان الأسبوع المقبل.

وأكد عبدالعال أن هناك تعديلات ستجري على قانون الطوارئ بما يتواكب مع الأوضاع الراهنة، بحيث يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات في التعامل مع الأزمة، حيث لا توجد نصوص في القانون الحالي تمنح هذه الصلاحيات.

وحيا رئيس مجلس النواب الإدارة السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية؛ للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا رغم كافة الظروف والتحديات الصعبة التي فرضت نفسها على مصر والعالم.

وقال إن منظومة العمل المشتركة، كانت سببا رئيسيا وراء إشادة منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية الأخرى بإدارة الأزمة في مصر مع هذا الوباء الخطير الذى أربك العديد من البلدان الكبرى.

وقال عبدالعال إن شهادة صندوق النقد الدولى الأخيرة لصالح الاقتصاد المصرى، جاءت دليلا على صحة الإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية في نوفمبر عام 2016.

وقال إن الصندوق أكد أن مصر هي الدولة السادسة من بين 18 دولة تحقق اقتصادا ناميا وواعدا في هذه الفترة رغم صعوبة الأزمة.

وأضاف رئيس مجلس النواب: «من العوامل التى دفعت الصندوق إلى هذه الإشادة، هو أن مصر تمتلك بنية تحتية تم انجازها خلال سنوات قليلة وأنها حقت إصلاحات اقتصادية كبرى، ووحدت سعر الصرف، وكلها عوامل من شأنها الحفاظ على سلامة الاقتصاد والحفاظ على معدلات نمو معقولة في هذه الفترة والاحتفاظ باحتياطي استراتيجي من العملة الأجنبية يضمن لمصر قوتها الاقتصادية».

وأكد أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كانت ستشهد ترديا كبيرا، مما يؤكد حكمة القيادة السياسية ونظرتها المستقبلية لتطور الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

ووجه عبدالعال التحية إلى روح الشهيد المقدم محمد الحوفي ضابط الأمن الوطني الذي استشهد خلال قيام الشرطة باقتحام إحدى البؤر الارهابية التي كانت تعد للقيام بعمليات إرهابية في القيامة المجيد.

وهنأ أبناء الوطن من أشقائنا الأقباط بعيد القيامة المجيد، مطالبا أبناء الشعب المصري بضرورة الالتزام والحرص على تنفيذ الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالتجمعات وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأكد رئيس البرلمان أن الإجراءات الحكومية التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تستهدف حماية المواطنين وسلامتهم.

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