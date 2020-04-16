مدير التوجيه المعنوى بالجيش الليبى: حسم معركة طرابلس خلال أيام (فيديو)

قال العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن القوات الجوية بالجيش الليبي نجحت منذ قليل في توجيه ضربات قوية ضد ميلشيات قادمة من دولة تشاد.وأضاف العميد خالد المحجوب في مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تنظيم الإخوان بعد فشله وتلقيه هزيمة قاسية يسعى الآن إلى جلب مزيد من المرتزقة سوريين ومرتزقة أردوغان لمواجهة الجيش الليبي.وتابع: أن تنظيم الإخوان يلقى دعما مستمرا ومباشرا من الجانب التركي بعد نجاح الجيش في إسقاط 50 طائرة مسيرة وهناك محاولات لجلب سيارات وطائرات جديدة من تركيا؛ لتعويض الخسائر التي تكبدوها على يد الجيش الليبي.وأشار إلى أن مدينتي صرمان وصبراتة انتفضتا منذ فترة طويلة على هذه الميليشيات وطردت الميليشيات وطلبت الانضمام الى القيادة العامة وتم التواصل معهم وصرف معدات معهم، ولكن الوجه الحقيقي لميليشيات الإخوان ظهر وقاموا بالهجوم على المدينتين وتشريد الآمنين وعاثوا بهما فسادا رغم أن هذه المنطقة ليست منطقة قتال.واستطرد العميد خالد المحجوب قائلا: إن المجرمين بقيادة تنظيم الإخوان لا يريدون مغادرة المنطقة ويحاولون نشر الشائعات باستمرار، ولكن الجيش الليبي تعمق في مدينة طرابلس وفي أي لحظة ستنتهي معركة العاصمة بنجاح للجيش الليبي وخلال أيام قليلة سيأتي الحسم ويعقبها النصر الكبير.