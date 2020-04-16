«المصل واللقاح» يعلن موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس مركز الحساسية والمناعة بمركز المصل واللقاح، إن جميع الدول تجري تجارب سرية لإيجاد لقاح لفيروس كورونا.وأضاف رئيس مركز الحساسية والمناعة خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامي حسام حداد، أن هناك تعاونًا بين جميع الدول لتصنيع لقاح كورونا.وأشار إلى أنه من المتوقع تصنيع لقاح فيروس كورونا في سبتمبر المقبل، موضحا أن تطعيمات الدرن وشلل الأطفال تقوي المناعة، وهناك معلومات تؤكد أن تلك التطعيمات تقضي على الفيروس وتقوي الجهاز المناعي، موضحا أن هناك دراسات تؤكد أن دول الشرق الأوسط التي تعطي تطعيمات الدرن وشلل الأطفال أقل في عدد إصابات كورونا.