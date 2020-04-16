شريف العاقل: عدم استغلال جائحةكوونا جريمة في حق المبدع

اتجه عدد من الكُتّاب والنقاد والشعراء، خلال فترة العزل بسبب فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، إلى القراءة والكتابة لتخفيف حدة العزل والاستفادة من مدة البقاء في المنزل.من جهته، قال الشاعر شريف العاقل، إن عدم استثمار الشاعر والأديب لفرصة العزل المنزلي الاستكمال مالا تسمح به روتينية الحياة اليومية جريمةٌ من المبدِعِ في حق نفسه، ومن هذا المنطلق فقد عكفت على الانتهاء من مشروعي الشعري الجديد.وتابع: وأوشكت بالفعل على وضع اللمسات الأخيرة وإنجاز ديواني القادم، حتى يكون جاهزًا ليرى النور فور انتهاء الجائحة، تلكَ المحنة الكونية التى كان لها بالطبع انعكاسات وظلال على الحالة الوجدانية والشعورية لقصائد الديوان المتنوعة.وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن الانتصار خلال هذه الأزمة للإنسانية عامةً، وللشِّعرِ كتعبيرٍ عن مشاعِرِ الإنسان خاصةً، هو لزامٌ حتميٌّ على كل إنسان فما بالنا بالشاعر ترجمان الواقع وترمومتر التأثر بما لا يشعُرُ به الآخرون، قطعًا لا تكون إنعكاسات أزمة الكورونا مباشِرةً وسطحيةً على الشعر الذي هو فَنٌّ المجاز في المقامِ الأول.ونوه إلي أنه يقوم بقراءات في دواوين مختلفة في الشعر حتي يستغل فترة العزل علي الوجه الحسن، لافتا إلي أنه قام بقراءة بعض كتب الأدب في عزلته.