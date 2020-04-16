رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

شريف العاقل: عدم استغلال جائحةكوونا جريمة في حق المبدع

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:10 م
شريف العاقل
شريف العاقل
نعمات مدحت
طباعة
اتجه عدد من الكُتّاب والنقاد والشعراء، خلال فترة العزل بسبب فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، إلى القراءة والكتابة لتخفيف حدة العزل والاستفادة من مدة البقاء في المنزل.

من جهته، قال الشاعر شريف العاقل، إن عدم استثمار الشاعر والأديب لفرصة العزل المنزلي الاستكمال مالا تسمح به روتينية الحياة اليومية جريمةٌ من المبدِعِ في حق نفسه، ومن هذا المنطلق فقد عكفت على الانتهاء من مشروعي الشعري الجديد.

وتابع: وأوشكت بالفعل على وضع اللمسات الأخيرة وإنجاز ديواني القادم، حتى يكون جاهزًا ليرى النور فور انتهاء الجائحة، تلكَ المحنة الكونية التى كان لها بالطبع انعكاسات وظلال على الحالة الوجدانية والشعورية لقصائد الديوان المتنوعة.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن الانتصار خلال هذه الأزمة للإنسانية عامةً، وللشِّعرِ كتعبيرٍ عن مشاعِرِ الإنسان خاصةً، هو لزامٌ حتميٌّ على كل إنسان فما بالنا بالشاعر ترجمان الواقع وترمومتر التأثر بما لا يشعُرُ به الآخرون، قطعًا لا تكون إنعكاسات أزمة الكورونا مباشِرةً وسطحيةً على الشعر الذي هو فَنٌّ المجاز في المقامِ الأول.

ونوه إلي أنه يقوم بقراءات في دواوين مختلفة في الشعر حتي يستغل فترة العزل علي الوجه الحسن، لافتا إلي أنه قام بقراءة بعض كتب الأدب في عزلته.

موضوعات متعلقة

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

أحمد موسى لأهالى الأميرية: «لما شفتوا الدقون والسلاح مبلغتوش ليه؟»

العوامل التى تؤدى الى احداث تغيرات فى البيئة.. بحث للصف الثالث الاعدادي

المصرية للاتصالات: إنترنت مجاني بمستشفيات العزل

الصور

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

الأكثر قراءة

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

هيئة الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الصيفية (فيديو)

دفن جثمان الراحل أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم

أحمد موسى لأهالى الأميرية: «لما شفتوا الدقون والسلاح مبلغتوش ليه؟»

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

كوريا الجنوبية تواصل الدراسة عن بعد بسبب كورونا

الكويت: 300% زيادة فى استخدام الإنترنت جراء أزمة كورونا

الصين تكرم مواطنين على مساعدتهم فى حماية الأمن القومى

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

مقالات الرأي
جلال حمام
المحروسة فى زمن الـ«كورونا»
حسين عثمان
موازنة «كورونا» وسلوك المستهلك
صفوت البياضي
حروب وأوبئة عالمية
أحمد بهاء الدين شعبان
كيف وصلنا إلى هذا المنحدر؟
المزيد

الثقافة

شريف العاقل: عدم استغلال جائحةكوونا جريمة في حق المبدع

الكاتبة الأمريكية آن تايلور: لن أكتب عن فيروس كورونا في رواياتي

قصة «بركة يا جامع».. مفردات الحارة المصرية

صدور الطبعة 3 من رواية «الصورة الثالثة» للعراقي علي لفتة السعيد