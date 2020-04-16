صربيا: حجر 8800 مهاجرا بسبب كورونا

أعلن وزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين، اليوم الخميس، أن جميع المهاجرين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الموجودين في مراكز الاستقبال في صربيا، يخضعون للحجر الصحي على مدار الساعة بسبب فيروس كورونا المستجد، حتى نهاية الوباء.وقال الوزير الصربي خلال جولة تفتيش على منشأة الإقامة المؤقتة الجديدة في أوبرينوفاتس بالقرب من بلجراد، "تم وضع جميع المهاجرين في بلادنا، بالحجر الصحي على مدار 24 ساعة، حتى يمر هذا الخطر".ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن أحد مفوضي وزارة الدفاع الصربية قوله "من بين 8800 شخص موجودين حاليًا في مراكز الاستقبال، لا يوجد حتى الآن أي أعراض للمرض ولا توجد مشاكل، ويرجع ذلك إلى التدابير التي بدأنا باتخاذها في نهاية فبراير، لقد كنا عمليا أول من عزل نفسه في صربيا"، و"إنه في بعض مراكز إيواء المهاجرين في صربيا، الحجر مستمر منذ 32 وحتى 46 يومًا".ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في صربيا، توفي 31 شخصًا بسبب الفيروس، وبلغ إجمالي عدد المصابين 1171 شخصًا.كانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت، يوم 11 مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد بجائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 126 ألف شخص وبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 167 دولة وإقليم في العالم أكثر من مليوني حالة.