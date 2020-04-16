مرشحو هيئة قضايا الدولة يتبرعون لـ «تحيا مصر» لمواجهة كورونا

أعلن محمد حسن الشريف ابن محافظة بنى سويف وخريج الأكاديمية وأحد مرشحى هيئة قضايا الدولة دفعة 2012، وخريجو الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، عن تبرعهم بمبلغ مالى لصالح حساب خاص بمواجهة الكوارث والأزمات، لصالح صندوق "تحيا مصر".وأوضح الشريف أن تبرعهم هو ردا للجميل لمصرنا الحبيبة، وإيمانا بضرورة التكاتف لتجاوز المحنة، ومساندة الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ومساعدة العمالة غير المنتظمة، ودعم المجهودات الطبية.فيما أكد مرشحو هيئة قضايا الدوله دفعة 2012 أن تبرعهم يأتي انطلاقا من الواجب الوطني تجاه مصرنا ودعما للقيادة السياسة، التي تحارب من أجل الحفاظ على شعبها مما تمر به البلاد من ظروف عصيبة في مواجهة الوباء العالمي المستجد كورونا، مطالبين كافة جموع الشعب المصري التكاتف يدا واحدة حتى تعبر مصرنا هذه الأزمة بسلام.