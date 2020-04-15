التحالف العربى يدين خروقات الحوثيين للهدنة ويهدد بالرد

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن استمرار خروقات وقف النار من قبل الحوثيين، وبلغت حتى اليوم 547 خرقا.وشدد التحالف العربي في بيان مساء اليوم على احتفاظه بحق الرد المشروع والدفاع عن النفس في الجبهات أمام الحوثيين، وذلك وفق قناة "العربية".وأكد التحالف تطبيق أقصى درجات ضبط النفس أمام انتهاكات الحوثيين، مشددا على تمسكه بوقف إطلاق النار رغم انتهاكات الحوثيين مع الاحتفاظ بحق الرد.يذكر أن التحالف العربي أعلن الأسبوع الماضي وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوعين في اليمن من أجل دعم الجهود السياسية لحل الأزمة المستمرة منذ سنوات.