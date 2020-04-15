رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:53 م
القوى العاملة
القوى العاملة
الدستور
طباعة

يقدم لكم الدستور رابط الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة الخاص بتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة بعد صرف منحة الـ 500 جنيه لأكثر من مليون و400 ألف مواطن.

الاستعلام عن مستحقي منحة وزارة القوى العاملة من العمالة الغير منتظمة

وفرت الوزارة طريقة للتواصل عبر تطبيق واتس اب عبر الرقم التالي(01212201303) لتلقى استفسارات المواطنين الخاصة بالحصول على منحة وزارة القوى العاملة، وأكدت إن تسجيل البيانات عبر تطبيق واتس اب لا يعد طريقة صحيحة والأفضل تسجيل البيانات عبر الموقع المخصص لذلك.

الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة اضغط هنا


كما أكدت الوزارة على ان مستحقي المنحة لابد ان تتوفر فيهم الشروط التالية

  • ان يكون تخطى السن القانوني للعمل (ليس طفل او متوفى)
  • ان لا يكون من اصحاب الاملاك العقارية او الأراضي (أصحاب الحيازات الزراعية)
  • ان لا يكون من اصحاب معاشات تكافل وكرامة (غير مؤمن عليه)

تتواصل الوزارة مع مستحقي المنحة من خلال رسالة نصيه تصل لهم عبر الهاتف المحمول وهو الرقم المسجل ضمن البيانات إلتي يقوم بادخلها عبر موقع وزارة القوى العاملة.

وتتضمن الرسالة النصية معلومات عن رقم الحواله البريدية ومكان الحصول عليها والتوقيت أو اليوم المخصص لاستلامها.

يأتي ذلك فى ضوء حرص وزارة القوى العاملة على دعم العمالة الغير منتظمة بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفى ذات السياق، أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي  سوف يحصل العمالة الغير منتظمة على منحة الوزارة لثلاثة شهور ويتم صرف 1500 جنية لكل عامل على ان يحصل كل شهر على 500 جنية.

 وذلك للتأكيد على دعم رئيس الجمهورية للمواطنين المتضررين من التوقف عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الذي وصل لـ 2000 إصابة فى مصر و 2 مليون مصاب فى العالم.

صرف منحة الـ 500 جنية للمستحقين من العمالة الغير منتظمة

كما تم تخصيص 4 آلاف منفذ بريد و600 مدرسة فى المحافظات لحصول العمالة الغير منتظمة على المنحة وذلك ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بعدم وجود تكدس من جانب المستحقين حفاظًا على سلامتهم.

كما أكدت الوزارة على تخصيص موعد سوف يعلن عنه لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له على ان يتم الاستلام من خلال بطاقة الرقم القومى.

شاهد خطوات التسجيل فى منحة وزارة القوى العاملة للحصول على 500 جنية


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللقطات الأولى للعناصر الإرهابية لخلية الأميرية (فيديو)

الأرصاد: غدا طقس لطيف نهارا .. القاهرة 28

الرئيس السيسى يعزى أسرة الشهيد محمد الحوفى.. ويؤكد: فخور ببسالة رجال الشرطة

الأرصاد: عدم ارتداء الملابس الصيفية لمنتصف الربيع (فيديو)

الصور

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

الأكثر قراءة

استعلام عن أسماء العمالة الغير منتظمة الخط الساخن 142.. موقع القوى العاملة

شاهد صور جثث وسلاح «خلية الأميرية الإرهابية»

النقد الدولى: مصر لم تطلب أى مساعدات مالية بسبب كورونا

«الداخلية» تقضي على عناصر إرهابية في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النار

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

منوعات

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

موعد إجازة عيد شم النسيم 2020

تعمل من المنزل.. إليك بعض النصائح

«اليونسكو» تحيي للمرة الأولى يوم الفن العالمي

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
رسالة إلى النائب العام
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «2»
منى رجب
الشعب المصرى وشم النسيم مع «كورونا»
ثروت الخرباوي
الفيروس الإخوانى المستجد
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. حكاية أول عود صنعه القصبجي بيديه

«الثقافي الروسي» بالإسكندرية ينظم صالونه الأدبي عبر الإنترنت

«الناشرين المصريين» يضع محددات للتعاقد على نشر الكتب إلكترونيًا

مكافأة للفنانين التشكيليين المتضررين من أزمة كورونا