الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

يقدم لكم الدستور رابط الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة الخاص بتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة بعد صرف منحة الـ 500 جنيه لأكثر من مليون و400 ألف مواطن.

وفرت الوزارة طريقة للتواصل عبر تطبيق واتس اب عبر الرقم التالي(01212201303) لتلقى استفسارات المواطنين الخاصة بالحصول على منحة وزارة القوى العاملة، وأكدت إن تسجيل البيانات عبر تطبيق واتس اب لا يعد طريقة صحيحة والأفضل تسجيل البيانات عبر الموقع المخصص لذلك.

الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة اضغط هنا

كما أكدت الوزارة على ان مستحقي المنحة لابد ان تتوفر فيهم الشروط التالية

ان يكون تخطى السن القانوني للعمل (ليس طفل او متوفى)

ان لا يكون من اصحاب الاملاك العقارية او الأراضي (أصحاب الحيازات الزراعية)

ان لا يكون من اصحاب معاشات تكافل وكرامة (غير مؤمن عليه)

تتواصل الوزارة مع مستحقي المنحة من خلال رسالة نصيه تصل لهم عبر الهاتف المحمول وهو الرقم المسجل ضمن البيانات إلتي يقوم بادخلها عبر موقع وزارة القوى العاملة.

وتتضمن الرسالة النصية معلومات عن رقم الحواله البريدية ومكان الحصول عليها والتوقيت أو اليوم المخصص لاستلامها.

يأتي ذلك فى ضوء حرص وزارة القوى العاملة على دعم العمالة الغير منتظمة بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفى ذات السياق، أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي سوف يحصل العمالة الغير منتظمة على منحة الوزارة لثلاثة شهور ويتم صرف 1500 جنية لكل عامل على ان يحصل كل شهر على 500 جنية.

وذلك للتأكيد على دعم رئيس الجمهورية للمواطنين المتضررين من التوقف عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الذي وصل لـ 2000 إصابة فى مصر و 2 مليون مصاب فى العالم.

صرف منحة الـ 500 جنية للمستحقين من العمالة الغير منتظمة

كما تم تخصيص 4 آلاف منفذ بريد و600 مدرسة فى المحافظات لحصول العمالة الغير منتظمة على المنحة وذلك ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بعدم وجود تكدس من جانب المستحقين حفاظًا على سلامتهم.

كما أكدت الوزارة على تخصيص موعد سوف يعلن عنه لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له على ان يتم الاستلام من خلال بطاقة الرقم القومى.

شاهد خطوات التسجيل فى منحة وزارة القوى العاملة للحصول على 500 جنية