رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحرير 1194 قضية تموينية متنوعة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:51 م
قضية تموينية
قضية تموينية
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عددا من الحملات الموسعة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 1194 قضية تموينية متنوعة جاء أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص تابع لإحدى الصيدليات، بحوزته مليون قرص يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 100 ألف قرص أدوية مهربة جمركيًا، 30 ألف قرص أدوية مخدرة، وحجب 1228 عبوة كحول مظهر، 1500 قطعة جوانتي 50 قطعة كمامة بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

وضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، بمركز كفرالدوار، بمحافظة البحيرة؛ لحيازته كمية قدرها 10 أطنان أحشاء حيوانية، بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك لآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

وضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، بمنطقة الساحل؛ لحيازته كمية قدرها 9،421 طن "بقوليات، مسلى، تمور" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، بالزقازيق، بمحافظة الشرقية؛ لحجبه عن التداول كمية قدرها 5،500 طن "مسلى، سكر، أرز أبيض" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

وضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، بالسيدة زينب؛ لحيازته كمية قدرها 4 أطنان سكر حر، 7320 عبوة "مرقة دجاج، شاى"، معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، بالسيدة زينب؛ لحيازته كمية قدرها 3،400 طن " أرز، دقيق فاخر، ملح، عدس" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وضبط مالك مخبز بلدي، بالمطرية؛ لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، واستيلائه على مبلغ قدره 1833447 جنيهًا مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

اعتماد 3 معامل بالمركز القومي للبحوث وفقًا للمتطلبات الدولية

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

image description

محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين (صور)

الأكثر قراءة

استعلام عن أسماء العمالة الغير منتظمة الخط الساخن 142.. موقع القوى العاملة

شاهد صور جثث وسلاح «خلية الأميرية الإرهابية»

«الداخلية» تقضي على عناصر إرهابية في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النار

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

منوعات

تعمل من المنزل.. إليك بعض النصائح

«اليونسكو» تحيي للمرة الأولى يوم الفن العالمي

محاصرة 5 عمال في حادث منجم فحم بالصين

كورونا يؤجل لجنة التراث العالمي بالصين

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
رسالة إلى النائب العام
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «2»
منى رجب
الشعب المصرى وشم النسيم مع «كورونا»
ثروت الخرباوي
الفيروس الإخوانى المستجد
المزيد

الثقافة

وزيرة جزائرية تهنئ «عيساوى» لفوزه بجائزة «البوكر» العالمية

إبراهيم المصري يدعو المثقفين بنبذ ظهير الإخوان والسلفيين

بعد قليل.. عرض «باليه كارمن» عبر قناة الثقافة باليوتيوب

صبحي شحاته عن فوز «الديوان الإسبرطي» بالبوكر: «لماذا تفوز الروايات الرديئة دائما؟»