تحرير 1194 قضية تموينية متنوعة

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عددا من الحملات الموسعة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 1194 قضية تموينية متنوعة جاء أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص تابع لإحدى الصيدليات، بحوزته مليون قرص يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 100 ألف قرص أدوية مهربة جمركيًا، 30 ألف قرص أدوية مخدرة، وحجب 1228 عبوة كحول مظهر، 1500 قطعة جوانتي 50 قطعة كمامة بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.وضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، بمركز كفرالدوار، بمحافظة البحيرة؛ لحيازته كمية قدرها 10 أطنان أحشاء حيوانية، بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك لآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.وضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، بمنطقة الساحل؛ لحيازته كمية قدرها 9،421 طن "بقوليات، مسلى، تمور" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، بالزقازيق، بمحافظة الشرقية؛ لحجبه عن التداول كمية قدرها 5،500 طن "مسلى، سكر، أرز أبيض" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.وضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، بالسيدة زينب؛ لحيازته كمية قدرها 4 أطنان سكر حر، 7320 عبوة "مرقة دجاج، شاى"، معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، بالسيدة زينب؛ لحيازته كمية قدرها 3،400 طن " أرز، دقيق فاخر، ملح، عدس" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وضبط مالك مخبز بلدي، بالمطرية؛ لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، واستيلائه على مبلغ قدره 1833447 جنيهًا مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.