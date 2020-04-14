برلماني يتقدم بطلب إحاطة لغلق المعامل الخاصة: تضلل المواطنين

قال النائب محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب عن دائرة إدكو، إن المعامل الخاصة تستغل أزمة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، وخوف المصريين على صحتهم، وتقوم بعمل تحاليل للفيروس للمواطنين بمبالغ طائلة دون مراعاة الإجراءات الاحترازية التي تعلنها الدولة بشكل مستمر، لافتا إلى أن سعر التحليل يصل لـ 2900 جنيه.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة من أجل غلق هذه المعامل، مشيرا إلى أنها تضلل المواطنين وتجذبهم من خلال موقع إلكتروني يزعم أن التحاليل مجانية ولكن عندما يذهب المواطن يجده بمبالغ ضخمة.ومن جهة أخرى، علق النائب البرلماني على تعامل قوات الأمن المصري مع الخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية مساء اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي، ومقتل 7 إرهابيين، قائلًا: "عملية خسيسة قذرة من الجماعة التي لا تعرف دين أو إسلام ولا تنتمي إلى أي دين موجود".وأضاف أن الشعب المصري على ثقة تامة بأن دولته ستسحق الإرهاب وتحافظ على أمن واستقرار الوطن، والشهيد أحد أسباب قوة الدولة المصرية.