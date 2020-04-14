أخصائية تغذية: الإفراط في تناول الأعشاب يؤثر على مناعة الجسم

أكدت أخصائية التغذية الأردنية رزان عدس، أن ما يثار حول تناول الوصفات العشبية، والإفراط في تناول الأعشاب، يقي من الإصابة بفيروس كورونا، كلام خاطئ، موضحة أنه يمكن أن يسبب أضرارًا للإنسان، حيث تنكعس هذه الوصفات سلبا على مناعة جسم الإنسان.وأضافت في تصريحات لها، أن من أمثلة تلك الوصفات هو الإفراط في شرب عصير الليمون والجريب فروت، والذي يتعارض مع أدوية الضغط والسكري، وأدوية خفض الكوليسترول، كما أن شرب الزنجبيل يتعارض مع الأدوية المميعة للدم، وتناول القرفة تتعارض مع أدوية تنظيم السكري.وأوضحت أن نظام جهاز المناعة في جسم الإنسان مرتبط بنوعية ديمومة الأغذية الصحية على مدى الحياة.وأشارت إلى أن انتشار المعلومات المضللة حول الشفاء من فيروس كورونا بالوصفات غير الخاضعة لدراسة علمية، يقود المواطنين لعدم التقيد بالنصائح والتعليمات المتفق عليها عالميًا لمواجهة هذا الوباء الواسع الانتشار.