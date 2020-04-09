خالد الجندي: لا أحد يستطيع وصف ما في الجنة أو النار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا أحد من البشر يستطيع وصف ما في الجنة أو النار.وأضاف، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc": "كل هذا موجود في أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما نراه من عسل ولبن وخمر في الدنيا ليس هو الموجود في الجنة، والجنة التي سيدخلها البشر ليس جنة آدم وحواء ولم يدخلها الشيطان، ولا يوجد بها تكاليف".وأكد أنه استنادًا لأحاديث الرسول عليه السلام فإن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، مشيرًا إلى أن شرح أحاديث الرسول عن الجنة لا يستطيع الكلام وصفها ولن يستطيع أحد شرحها ولا يوجد عالم يستطيع أن يصف بدقة أو بغير دقة ما في الجنة، استنادًا إلى قوله تعالى: "فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ".