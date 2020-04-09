فرنسا تطلب من جوجل التفاوض بشأن دفع رسوم لمواقع النشر

قالت هيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار في فرنسا، اليوم الخميس، إنها طالبت شركة جوجل الأمريكية العملاقة للبحث على الانترنت التفاوض مع المواقع الإخبارية الفرنسية بشأن دفع رسوم مقابل الاستعراض التمهيدي للمقالات التي تنشرها هذه المواقع، عبر نتائج البحث على المحرك.والقرار إجراء مؤقت لحين إتمام عملية فحص شاملة لشكوى تقدمت بها مجموعات صحفية فرنسية بشأن كيفية التزام عملاق البحث على الانترنت بقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق النشر، والتي دخلت حيز التنفيذ في فرنسا العام الماضي.وكانت جوجل قررت وقف إظهار الاستعراض المسبق لمقالات إخبارية في نتائج البحث الفرنسية ما لم يوافق الناشرون على ذلك بدون مقابل.ووافق كثير من الناشرين على ذلك، خشية فقدان حركة المرور والزيارات على مواقعها بفعل نتائج البحث.وقالت هيئة حماية المنافسة إن جوجل ربما استغلت وضعها الاحتكاري بفرض شروط غير عادلة للتفاوض، مما يعطل الهدف من القواعد الجديدة، وهو منح ناشري الأخبار مزيدا من القيمة الناشئة عن المحتوى الذي يقدمونه.وقالت الهيئة إنه يتعين على جوجل التفاوض الآن "بحسن نية" مع أي من الناشرين الذين يرغبون في ذلك والموافقة على دفع رسوم.ويتعين على موقع البحث الأمريكي مواصلة إظهار العرض المسبق في الوقت الحالي، وسيتم سداد أي رسوم متفق عليها بأثر رجعي، بما يغطي الفترة منذ سريان الأحكام في 24 أكتوبر الماضي.وقالت جوجل ردا على القرار إنه "نظرا لدخول قانون حقوق النشر الأوروبي حيز التنفيذ في فرنسا العام الماضي، نحن نتواصل مع ناشرين بهدف زيادة دعمنا واستثمارنا في الأخبار".وأضافت الشركة: "سنلتزم بقرار هيئة حماية المنافسة في فرنسا، وفي الوقت نفسه سنقوم بمراجعته وسنواصل هذه المفاوضات".