وزير التعليم يعلن تفاصيل هامة لطلاب المشروعات البحثية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل مجموعات عمل المشروع البحثي تتكون من طالب واحد أو مجموعة بحد أقصى 5 طلاب.وأضاف الوزير، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه سيتم إتاحة مشروعات طلاب الدمج وكذلك أولى وثانية منازل يوم الاثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٠.وأوضح شوقي: "يقدم المشروع باللغة العربية أو باللغة الأجنبية المستخدمة في مدارس اللغات".