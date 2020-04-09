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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عواض: قصور الثقافة تشارك بمبادرة خليك في البيت.. ومشروع النشر مستمر

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:46 م
أحمد عواض
أحمد عواض
جمال عاشور
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قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة تواصل عملية تعقيم مواقعها بشكل دائم ومستمر في كافة محافظات الجمهورية، موضحًا أنهم يشاركون في مبادرة الوزارة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية تحت عنوان "خليك في البيت.. الثقافة بين إيدك" لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحاته لـ"الدستور"، أن مشروع النشر بالهيئة يعمل بشكل منتظم، حسب ما تم اعتماده في خطة النشر في بداية العام المالي الجاري.

وأشار إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، تعمل في الوقت الحالي على مراجعة كافة أنشطتها وفعالياتها المقدمة للجمهور، وتعد خطة جديدة للفعاليات التي من المقرر أن تقدم للمواطنين عقب الانتهاء من جائحة كورونا.

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